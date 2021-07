Super Smash Bros. Ultimate fête Halloween en avance avec son prochain tournoi d'esprit

C'est par un tweet que nous venons d'apprendre que le prochain tournoi d'esprits dans Super Smash Bros. Ultimate aura lieu dès vendredi 23 juillet et durant trois jours . Celui-ci aura pour thème, les "esprits osseux", ainsi vous aurez l'occasion pendant ce tournoi de défier Bowser Squelette, Osselait ou encore le pilote The Skull de F-zero, et d'engranger plus d'argent en les vainquant.

Ce tournoi est aussi une belle occasion de se relancer dans la chasse aux esprits et ainsi de compléter vos collections. Notons qu'au total, il n'y a actuellement pas moins de 1486 esprits différents dans Super Smash Bros. Ultimate, les avez-vous tous ?