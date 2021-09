Super Smash Bros. Ultimate célèbre les 20 ans de la Nintendo Gamecube en tournoi

Sortie le 14 septembre 2001 au Japon, la Nintendo Gamecube (oui la Gamecube) va bientôt fêter son 20ème anniversaire. Successeuse de la Nintendo 64 et vendue à seulement 21 millions d'exemplaires, la Nintendo Gamecube n'a jamais su trouver son public malgré d'excellents titres tels The Wind Waker, Super Mario Sunshine, Pikmin, Luigi's Mansion... et bien d'autres... Malgré tout son échec mena à l'incroyable succès de la Nintendo Wii 5 ans plus tard mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui.

En effet, Super Smash Bros. Ultimate vient d'annoncer les célébrations à venir autour cet anniversaire iconique, ainsi, à partir du 9 septembre et durant trois jours (jusqu'à la date anniversaire du 14 donc), le jeu accueillera un tournoi d'esprits spécial autour de cette console et de ses jeux. Vainquez-les afin de gagner plus de Goldus et afin, si besoin, de compléter votre collection.

À vos manettes (Gamecube) !