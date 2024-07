Super Smash Bros. : le storyboard original du jeu N64 dessiné par Masahiro Sakurai redécouvert sur le net

En faisant des recherches sur le net, le créateur de contenu David V. Kimball a fait une découverte intéressante en consultant d'anciennes pages du site officiel du studio HAL Laboratory, sauvegardées par le site d'archive, WayBack Machine. En effet, il a mis la main sur le storyboard original du premier Super Smash Bros. dessiné par Masahiro Sakurai dont certaines pages avaient été publiées à l'époque.

Un petit morceau d'histoire qui va pouvoir être archivé définitivement sachant que, déjà, certaines images ont disparu...

Retrouvez sept pages du storyboard "perdu" de Super Smash Bros. ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires;

This is nuts!!



I accidentally found the original Smash 64 storyboard artwork created by Sakurai himself.



I wasn't able to recover all of it, but here is most of it.



