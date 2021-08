Super Rare Games annonce la sortie de Röki en version physique sur Nintendo Switch

Disponible depuis le 15 octobre 2020 sur Nintendo Switch, Röki s'apprête à s'offrir une seconde jeunesse. Le partenariat entre Polygon Treehouse, United Label et Super Rare Games va en effet permettre de proposer Röki en version physique à hauteur de 4000 exemplaires en exclusivité sur leur boutique en ligne.

La version physique de Röki sera officiellement disponible à l'achat le vendredi 27 août à partir de 19h .

Röki est un jeu d'aventure inspiré du folklore scandinave. Un conte de fées contemporain sombre soutenu par une narration touchante, un style artistique séduisant, des puzzles antiques et une exploration de l'atmosphère.

Nous rejoignons Tove dans un voyage fantastique pour sauver sa famille. Un voyage qui la mène au plus profond d'un monde de folklore perdu et longtemps oublié, peuplé d'étranges lieux et de créatures encore plus étranges.

Explore les étendues sauvages, résous ses mystères et sauve ta famille dans ce jeu d'aventure moderne pour tous.