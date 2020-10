Röki : premiers pas (dans la neige) sur Nintendo Switch

Disponible depuis hier sur l'eShop de la Nintendo Switch, RÔKI est un jeu d'aventures qui mélange l'exploration, les énigmes et des éléments de "point & click" dans une ambiance de contes de fée inspirée du folklore scandinave. On y suit les pérégrinations d'un frère et d'une soeur perdue dans une forêt étrange remplie de mystères et de créatures fantastiques. Très joli visuellement, le jeu est aussi très simple à prendre en main. Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez notre vidéo de gameplay (en français) ci-dessous.

Röki est actuellement disponible à 15,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch (au lieu de 19,99€ ) Veuillez réserver 2 Go pour son téléchargement.

Röki est un jeu d'aventure inspiré du folklore scandinave. Un conte de fées contemporain sombre soutenu par une narration touchante, un style artistique séduisant, des puzzles antiques et une exploration de l'atmosphère. Nous rejoignons Tove dans un voyage fantastique pour sauver sa famille. Un voyage qui la mène au plus profond d'un monde de folklore perdu et longtemps oublié, peuplé d'étranges lieux et de créatures encore plus étranges. Explore les étendues sauvages, résous ses mystères et sauve ta famille dans ce jeu d'aventure moderne pour tous. « EXPLORE une forêt vivante de contes de fées » Explore un monde nordique riche et attrayant, fait de mystères et de monstres, rempli de détails et animé par le style graphique propre à l'univers de Roki.

« Fais-toi des amis parmi les MONSTRES » Cherche des créatures anciennes et magiques de la nature scandinave, certaines sont amicales, d'autres pas ! Röki possède une pléiade de personnages uniques « effrayants mais mignons » pour découvrir notre propre vision du folklore nordique.

« RECHERCHE des objets oubliés depuis longtemps » Le désert ancien recèle de nombreux secrets. Cherche des objets oubliés depuis longtemps pour t'aider dans ton aventure.

« RÉSOUS les énigmes du désert » Röki est un jeu de cervelle et non de force. Peux-tu déverrouiller les chemins anciens et résoudre les énigmes des anciens ?

« PLANIFIE ton voyage » Tove enregistre ses progrès dans son fidèle journal, c’est son journal du Graal. Cartographie les régions inexplorées, plonge plus loin dans la riche tradition du folklore scandinave, collecte le butin et gagne des badges uniques « explorateur de la nature ».