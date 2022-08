Super Punch-Out!! - Un mode multijoueur caché découvert presque 30 ans après la sortie du jeu

Alors que l'on pourrait croire que les consoles et jeux rétros n'ont plus aucun secrets pour les joueurs, voici qu'une nouvelle découverte vient de surgir par le plus grand des hasards sur la Toile. C'est l'utilisateur Unlisted Cheats (@new_cheats_news) qui vient en effet de partager sa découverte concernant le jeu Super Punch-Out!! paru en 1994 sur Super Nintendo. Alors que tous les utilisateurs, votre serviteur compris, pensaient que le titre de Nintendo était jouable exclusivement en solo, un mode multijoueur absent du livret officiel du jeu et de sa jaquette a été mis en lumière.

Pour le débloquer nul besoin de trifouiller la ROM du jeu, une simple suite de manipulation à 2 manettes est nécessaire pour avoir accès à ce fameux mode Free Match vous permettant de vous battre contre n'importe quel adversaire à volonté. Fonctionnel sur les cartouches SNES de l'époque, la manipulation marche également sur la Super Nes Mini et même sur le catalogue SNES de la Nintendo Switch accessible avec le Nintendo Switch Online ! Ayant pu le tester par nos propres moyens, nous vous confirmons que la manipulation fonctionne à merveille ! Voici les étapes à suivre :

Si la manipulation est correctement effectuée, vous arriverez ainsi sur un nouvel écran ou le joueur pourra sélectionner son adversaire parmi les 16 adversaires que l'on a pu affronter durant le mode solo.

Mais là où ça devient encore plus intéressant, C'est que le possesseur de la seconde manette peut également prendre le contrôle de l'adversaire sélectionné par le joueur 1 dans ce fameux mode. Pour cela, rien de plus simple :

En se faisant, le joueur 2 pourra contrôler à sa guise l'adversaire, et il aura même accès à tous ses coups spéciaux. Une bien belle trouvaille qui montre que presque 30 ans après, certains jeux vidéo n'ont pas fini de nous apprendre des choses !

While doing some request work, casually found some new cheats in Super Punch-out for SNES. All secret codes in this game uses two-button combinations. Two of them are known: Sound test and Japanese name input. But there are two more. -> pic.twitter.com/ak9xh3fZsc