Un moddeur recréé Super Mario Odyssey dans Super Mario 64

Kaze Emanuar est un moddeur bien connu sur internet par la qualité des mods créés sur un jeu mythique : Super Mario 64. Aujourd'hui l'intéressé nous dévoile sa dernière prouesse et non des moindres : recréer Super Mario Odyssey dans Super Mario 64. N'ayant pas pu réaliser l'intégralité du titre de la Nintendo Switch, cette version moddée n'en reste pas moins impressionnante avec divers lieux iconiques recréés et 80 lunes à récolter.

Pour vous donner une petite idée du travail accompli par Kaze Emanuar, nous vous laissons ci-dessous la bande-annonce du mod qu'il a créé, ainsi qu'une vidéo de gameplay de 40 minutes.