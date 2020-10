Super Mario Odyssey fête ses 3 ans

Désormais devenu culte, Super Mario Odyssey fête aujourd'hui ses 3 ans. Sorti le 27 octobre 2017 , le titre est une réussite critique, avec une note de 97/100 sur Metacritic et une réussite commerciale avec plus de 18 millions de copies vendues à travers le monde (chiffre datant de juin 2020). Bref, qu'on ne l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Super Mario Odyssey aura su conquérir le coeur de nombreux joueurs de par son univers onirique et son gameplay aux petits oignons.

Mais alors, quels sont les plans et l'avenir du plombier moustachu ? Hormis les récents Super Mario 3D All-Stars, Mario Kart LIVE : Home Circuit et les prochains Game & Watch: Super Mario Bros. et Super Mario 3D World + Bowser's Fury se pourrait-il que Mario fasse son grand retour dans un Super Mario Odyssey 2 ? N'hésitez pas à partager vos plus beaux souvenirs du jeu dans les commentaires.