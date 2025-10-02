Lecture

Super Mario - Les histoires d’Harmonie sortira le 5 mars 2026 - Ouverture des précommandes

Par ggvanrom - Il y a 7 heures

Alors que l'on pensait que la France avait été oublié pour la parution du livre d'Harmonie tiré de Super Mario Galaxy 1 et 2, Soleil Manga nous a confirmé il y a quelques jours qu'ils s'occuperaient de son édition au printemps 2026. Nous avons désormais de plus amples informations sur la date de sortie de ce dernier. Super Mario - Les histoires d’Harmonie sera officiellement disponible à partir du 5 mars 2026 au tarif de 24,99€. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, plusieurs boutiques ont commencé à ouvrir les précommandes. Allez-vous vous laisser tenter par ce nouveau goodies, ou avez-vous déjà cédé pour la version anglophone ?

Super Mario - Les histoires d’Harmonie
- Date de Sortie : 5 Mars 2026 -
Super Mario GALAXY 1 + 2
Nintendo

  • 02 octobre 2025
  • 02 octobre 2025
  • 02 octobre 2025

