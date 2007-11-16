Le Livre d'histoires d'Harmonie aura le droit à sa version française chez Soleil Manga

Aperçu et conté pour la première fois dans Super Mario Galaxy, Le Livre d'histoires d'Harmonie permettait aux joueurs d'en apprendre davantage sur ce nouveau personnage venu du ciel. Si les japonais et les anglophones ont déjà pu mettre la main sur l'ouvrage réel depuis plusieurs semaines, le public francophone attendait impatiemment qu'un éditeur daigne se manifester pour proposer une version française. C'est finalement Soleil Manga, que l'on connait déjà pour l'édition de mangas sur les licences Nintendo entre autres, qui vient d'annoncer que l'ouvrage sera finalement proposé dans la langue de Molière dans le courant du printemps 2026.

