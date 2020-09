Super Mario Bros. 3 : un prototype rare dans une cartouche de Kid Icarus vendue à 31 000$ aux enchères

C'est un objet rare pour ne pas dire unique qui vient d'être adjugé dans une vente aux enchères à plus de 31 000$. Il s'agit d'un prototype du jeu NES Super Mario Bros. 3 dont les composants apparents (de mémoire EPROM) sont encastrés dans une cartouche de Kid Icarus ! Il s'agit d'une cartouche de travail qui a été certifiée authentique. Autant dire que c'est un véritable morceau d'histoire d'autant plus que la cartouche contient une version anticipée de Super Mario Bros. 3 probablement encore jamais vue. et que donc son prix de vente est finalement assez "dérisoire". En comparaison, une cartouche scellée de Super Mario Bros. s'était envolée à plus de 114 000$- voir ici.

Source : Gonintendo