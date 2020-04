Super Mario 64 : une animation du jeu était buggée depuis plus de 20 ans

Sorti en 1996 , Super Mario 64 est au fil des années devenu un jeu historique. Et si le titre est encore parcouru par des speedrunners ou des personnes qui souhaitent (re)découvrir le jeu, il nous cachait encore un secret. En effet, il s'avérait que l'animation que fait Mario lorsqu'il est en contact avec du feu est buggée, et ce depuis la sortie du jeu. Il est donc possible de voir cette fameuse animation originelle en changeant une simple ligne de code, les pixels noirs devenant alors une image fixe de petit nuage de fumée. On vous laisse découvrir la différence entre l'effet que tout le monde a connu, mais qui n'est pas sensé être là et l'effet que personne n'a vu, mais qui aurait dû être là. Laquelle préférez-vous ?