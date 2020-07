Un moddeur utilise un Kinect pour jouer à Super Mario 64

Disponible depuis le mois de novembre 2010, la Kinect est une caméra à détection de mouvement utilisée par Microsoft pour lancer une nouvelle gamme de jeux vidéo sur Xbox 360. Si les premières semaines étaient satisfaisantes en terme de vente, le périphérique est vite tombé dans l'oubli. Mais encore en 2020, de nombreux moddeurs continuent d'exploiter l'accessoire pour le rendre compatible avec une myriade de jeux et autres logiciels.

Aujourd'hui nous suivons le moddeur SuperLouis64 qui s'était lancé dans un challenge : réaliser un hack de Super Mario 64 pour le rendre compatible avec la Kinect. Ainsi, équipé d'un petit trampoline pour rendre l'expérience la plus ludique (et la moins fatigante) possible, nous découvrons une version jouable qui pourrait bien vous faire bruler des calories. Serait-ce un aperçu de ce que pourrait donner la rencontre entre Ring Fit Adventure et Mario Bros. ? Nous vous laissons découvrir la vidéo de cet exploit ci-dessous.