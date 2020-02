Super Mario 64 et Donkey Kong sur Playstation 4 grâce à Dreams

Alors que le marché des jeux vidéo ne cesse d'évoluer et que les vérités d'hier ne sont déjà plus celles d'aujourd'hui, les jeux Nintendo continuent pour le moment à rester exclusifs aux consoles Nintendo (en mettant de côté les jeux sortis sur mobiles...) Mais pour combien de temps ? On peut vraiment se le demander surtout avec les outils de plus en plus performants mis à la disposition de tous et qui permettent aux plus talentueux d'entre nous de développer facilement des jeux mais aussi d'en recréer de célèbres...

Ainsi, les possesseurs de PS4 peuvent depuis peu jouer en HD à Super Mario 64 (ou presque) grâce à Dreams, le nouveau titre de Media Molecule (Little Big Planet) qui permet de développer facilement des jeux divers et variés pour les partager ensuite avec les joueurs. En effet, il semblerait que de nombreux développeurs en herbe aient eu l'idée de refaire certains niveaux cultes du jeu de la N64... Et c'est parfois bluffant tant on y retrouve l'ambiance, les environnements, les mouvements de Mario, les bruitages et les musiques et tout un tas de détails incroyables !

Pour vous en convaincre, retrouvez ci-dessous une vidéo de GameXplain dans laquelle, en plus de Super Mario 64, vous verrez aussi un niveau 3D avec Donkey Kong !

Source : Youtube