Super Intern Story sortira finalement fin juillet sur Nintendo Switch

Dévoilé lors de l'AG French Direct 2023, Super Intern Story est un jeu de plateforme et d'aventure narratif avec de l'humour et des personnages mignons développé par Blue Noise Games. Initialement attendu pour le 30 juin 2023, le titre accuse un peu de retard, et sera officiellement disponible à partir du 26 juillet 2023 au prix de 17,99€ sur l'eShop.

Vous êtes-vous déjà demandé comment les jeux étaient produits ? Avez-vous toujours rêvé de travailler dans le monde du jeu-vidéo ? Aujourd'hui est votre jour de chance ! Nous vous offrons le poste idéal. Au sein d'un environnement "challengeant", vous découvrirez que tout ce qui peut mal se passer se passera systématiquement mal. Vous aurez la possibilité de monter en compétence dans de nombreux domaines tels que réparer les erreurs des autres ou servir de bouc émissaire parce que vous êtes juste le stagiaire. Dans notre entreprise, chaque jour est différent et vous devrez faire face à de nouveaux problèmes qui vous feront douter de votre santé mentale. J'espère que vous postulerez bientôt et découvrirez les secrets de l'industrie du jeu ! Votre futur chef Fonctionnalités : Tous les chapitres sont différents avec un gameplay et des défis uniques. Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer !

Des environnements magnifiques qui vous rappelleront que vous êtes coincés au bureau et - attendez pourquoi cette fausse pyramide vient-elle de tomber ?

Du drame, de la joie, des tragédies, de l'absurde... Bref comme n'importe quel boulot en entreprise

Des tas de quêtes annexes & de secrets éparpillés dans cette maison de fous qui vous sert de bureau

4 costumes monstrueusement mignon possédant chacun des compétences propres

Des collègues avec qui partager un café tout en les écoutant se plaindre

De l'humour d'entreprise qui sonne comme un emoji qui pleure, dans une présentation sur les raisons de votre licenciement

