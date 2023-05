Super Intern Story - La vie de stagiaire est dure, même chez les monstres

Nouvelle création signée Blue Noise Games, Super Intern Story vous propose d'incarner un monstre stagiaire dans une entreprise de jeu vidéo, et de réussir les besognes qui vous seront imposées par votre boss. A l'occasion de l'AG French Direct, nous avons pu profiter d'une toute nouvelle vidéo de gameplay de plus de 2 minutes nous permettant de voir à quoi se résume la vie d'un stagiaire chez les monstres. Si le titre vous fait de l'œil, sachez que Super Intern Story sera officiellement disponible sur Nintendo Switch et sur PC à partir du 30 juin 2023 . En attendant, nous vous laissons visionner ladite vidéo de présentation ci-dessous.