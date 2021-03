Super Impossible Road s'annonce sur Nintendo Switch

Super Impossible Road est un jeu de course futuriste initialement sorti sur l'apple arcade, les développeurs viennent d'annoncer que le jeu sera porté sur Nintendo Switch en 2021 . Dans ce jeu, ce n'est ni la vitesse ni l'accélération qui vous permettront de décrocher la victoire mais bel et bien votre capacité à tricher en sautant hors des tracés des courses. Vous devrez prendre un maximum de raccourcis en tentant en même temps de pousser vos adversaires hors de la piste.

Si vous voulez en savoir plus sur le concept du jeu et comprendre mieux de quoi Super Impossible Road est fait, nous ne pouvons que vous conseiller de regarder la bande-annonce ci-dessous, bien plus démonstrative et parlante que n'importe quel texte. Le principe du jeu vous fait-il de l'œil ?

Dans le futur, il va falloir un peu tricher si vous voulez gagner des courses. Maîtrisez des virages serrés sur des circuits qui vrillent dans de magnifiques décors galactiques. Faites chuter vos adversaires dans le néant de l'espace. Enclenchez l'hyperpropulsion avec des boosts de vitesse temporaires. Et saisissez la moindre occasion d'effectuer des sauts spectaculaires vous permettant de quitter le tracé des circuits en montagnes russes, contourner les portails et points de contrôle, et dépasser vos adversaires sur le chemin de la victoire et de la gloire.

La suite spirituelle du jeu primé Impossible Road est de retour et plus féroce que jamais avec de tout nouveaux modes, une expérience de jeu en ligne démentielle et bien plus encore. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Faites craquer vos doigts et plongez-vous dans le jeu de course le plus rapide, le plus fou et le plus spectaculaire de l'eShop.

• Le mode Carrière offre des dizaines de niveaux complexes et une multitude de modes.

• La génération procédurale permet de créer un nouveau circuit à chaque fois.

• Campagne et modes solo de qualité avec classements.

• Personnalisation intégrale des véhicules pour améliorer les stats.

• Bande-son de musique électronique / techno d'ambiance.