SUPER BOMBERMAN COLLECTION aura le droit à son édition physique sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Disponible depuis le 5 février 2026 en dématérialisé sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, SUPER BOMBERMAN COLLECTION aura également le droit à son édition physique grâce à un partenariat entre Konami Digital Entertainment et Red Art Games. Les précommandes sont d'ores et déjà disponibles sur la boutique en ligne de Red Art Games. Les versions physiques seront ainsi disponibles à partir du 28 août 2026 .

Les jeux de bataille « SUPER BOMBERMAN » reviennent avec une collection de 7 titres, pour 12 versions différentes sorties au Japon, en Europe et aux États-Unis, dont des versions localisées inédites de SUPER BOMBERMAN 4 et 5 !

Mode Boss Rush permettant d'affronter les boss de chaque titre dans un défi contre la montre, fonctions d'assistance, bibliothèques, et bien plus !

Titres inclus

① SUPER BOMBERMAN [versions japonaise, américaine et européenne]

M. Carat, le tyran maléfique avide de pouvoir, et le scientifique Dr Mook ! Terrassez l'armée de robots sous leurs ordres et déjouez leurs plans !

② SUPER BOMBERMAN 2 [versions japonaise, américaine et européenne]

Notre Bomberman a été capturé par les cinq Bomber-vilains apparus soudainement. Pour sauver sa peau et préserver la paix sur Terre, il doit les affronter !

③ SUPER BOMBERMAN 3 [versions japonaise et européenne]

Le diabolique professeur Buggler a ressuscité les cinq Bomber-vilains vaincus par Bomberman, et s'est lancé à la conquête du cosmos.

④ SUPER BOMBERMAN 4 [version japonaise (version localisée en anglais disponible)]

Bomberman a été projeté dans différentes époques par les quatre Bomber-rois. Dans quel but ? Et qui est cette mystérieuse entité tapie dans l'ombre ?

⑤ SUPER BOMBERMAN 5 [version japonaise (version localisée en anglais disponible)]

Un individu mystérieux se présente comme l'empereur d'un autre monde, « Terrorin ». Il a libéré de leur prison huit « Bomber-vilains » et lancé une invasion avec ses nouveaux acolytes.

⑥ Bomberman [version japonaise]

Le titre historique qui a posé les bases de la série. Tentez de venir à bout des 50 niveaux !

⑦ Bomberman II [version japonaise]

Suite de Bomberman, c'est le titre qui a introduit le célèbre mode bataille de la série.

Fonctionnalités d'assistance, fonctions pratiques et nouveaux modes

« Boss Rush »

Un mode difficile dans lequel vous affrontez successivement les boss de chaque jeu dans un défi contre la montre.

« Sauvegarde/chargement à tout moment »

Sauvegardez ou chargez votre partie quand vous le souhaitez !

« Fonction retour en arrière »

Une fonctionnalité pratique qui vous permet à tout moment de revenir en arrière pour faire un nouvel essai.

« Fonction filtre d'écran »

Modifiez la résolution ou appliquez des filtres d'écran pour jouer avec vos options graphiques préférées.

« Radio BOMB »

Écoutez les musiques originales de chaque titre. Vous pouvez même créer vos propres listes de lecture.

« Galerie »

Découvrez des illustrations et des contenus de développement. Plus de 200 éléments au total !