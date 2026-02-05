SUPER BOMBERMAN COLLECTION disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Konami semble décidément bien se porter en multipliant les compilations de jeux rétros en ce moment. Dernière annonce en date ce jour avec SUPER BOMBERMAN COLLECTION, qui propose diverses versions des jeux Super Bomberman 1 à 5. Le titre est proposé dès à présent au prix de 19,99€ sur Nintendo Switch, et à 24,99€ sur Nintendo Switch 2. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Les jeux de bataille « SUPER BOMBERMAN » reviennent avec une collection de 7 titres, pour 12 versions différentes sorties au Japon, en Europe et aux États-Unis, dont des versions localisées inédites de SUPER BOMBERMAN 4 et 5 !

Mode Boss Rush permettant d'affronter les boss de chaque titre dans un défi contre la montre, fonctions d'assistance, bibliothèques, et bien plus !

Titres inclus

① SUPER BOMBERMAN [versions japonaise, américaine et européenne]

M. Carat, le tyran maléfique avide de pouvoir, et le scientifique Dr Mook ! Terrassez l'armée de robots sous leurs ordres et déjouez leurs plans !

② SUPER BOMBERMAN 2 [versions japonaise, américaine et européenne]

Notre Bomberman a été capturé par les cinq Bomber-vilains apparus soudainement. Pour sauver sa peau et préserver la paix sur Terre, il doit les affronter !

③ SUPER BOMBERMAN 3 [versions japonaise et européenne]

Le diabolique professeur Buggler a ressuscité les cinq Bomber-vilains vaincus par Bomberman, et s'est lancé à la conquête du cosmos.

④ SUPER BOMBERMAN 4 [version japonaise (version localisée en anglais disponible)]

Bomberman a été projeté dans différentes époques par les quatre Bomber-rois. Dans quel but ? Et qui est cette mystérieuse entité tapie dans l'ombre ?

⑤ SUPER BOMBERMAN 5 [version japonaise (version localisée en anglais disponible)]

Un individu mystérieux se présente comme l'empereur d'un autre monde, « Terrorin ». Il a libéré de leur prison huit « Bomber-vilains » et lancé une invasion avec ses nouveaux acolytes.

⑥ Bomberman [version japonaise]

Le titre historique qui a posé les bases de la série. Tentez de venir à bout des 50 niveaux !

⑦ Bomberman II [version japonaise]

Suite de Bomberman, c'est le titre qui a introduit le célèbre mode bataille de la série.