Summer in Mara sortira bientôt en version boîte

Sorti sur Nintendo Switch il y a plus d'un an (souvenez-vous c'était le 16 juin 2020) , le sympathique Summer in Mara (noté 7/10 par l'ami guyoon cliquez ici pour lire son test) va bientôt connaître une sortie en physique, c'est-à-dire en version boîte. C'est en effet ce qu'affirment les éditeurs de chez Tesura Games qui partageront plus d'informations sur cette sortie physique d'ici quelque temps.

Certes assez chiches en informations quant aux éventuels bonus de cette version boîte de Summer in Mara, Tesura Games ont tout de même eu la gentillesse de nous partager un visuel des futures boîtes du jeu sur Nintendo Switch et Playstation 4. Celle-ci sera disponible fin 2021 chez vos revendeurs préférés. Restez-donc à l'affût pour de futures informations.

Prenez soin de votre île et explorez l'océan dans Summer in Mara , un jeu d'agriculture et d'aventure. Découvrez l'histoire de Koa dans ce jeu qui mêle travail de la terre, artisanat et exploration, le tout dans le cadre d'un archipel tropical au style coloré et porté par une narration solide.

⛵️ Summer in Mara ⛵️



The gorgeous adventure and farming game will release exclusively in physical format in Europe on #Switch and #PS4 at the end of 2021!



We'll share a list of retailers to pre-order soon!



+ info soon...???????? pic.twitter.com/mvZS1Bee2X