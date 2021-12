Summer Game Fest, l'E3 selon Geoff Keighley de retour l'année prochaine

Vous souvenez-vous du Summer Game Fest 2021, l'événement créé par Geoff Keighley (le présentateur et organisateur des Game Awards), durant lequel Monster Hunter Stories 2 avait montré le bout de sa truffe aux côtés de Two Point Campus (le prochain jeu des développeurs de Two Point Hospital) ? Et bien l'événement sera bel et bien de retour l'année prochaine pour encore une fois concurrencer l'E3, c'est ce que Geoff Keighley vient lui-même d'annoncer dans un tweet en marge de la diffusion imminent des Game Awards 202 durant lesquels Metroid Dread pourrait repartir avec le prix du jeu de l'année. Si l'année dernière les Summer Game Fest avaient étés complètement monopolisés par la bande-annonce d'Elden Ring (le prochain jeu de FromSoftware), il n'est pas exclu que ceux de l'année prochaine monopolisent l'attention du monde vidéoludique avec une bande-annonce d'un jeu Nintendo. Une chose est sûre, nous verrons bien en temps et en heure !

