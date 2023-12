Suika Game sera gratuit sur Nintendo Switch grâce à l'offre Jeux à l'Essai

Ami des pastèques, amateurs de cerises et aficionados du mantra des 5 fruits et légumes par jour ; bonjour. Vous serez ravis d'apprendre que Suika Game, la surprise indé de cette fin d'année 2023 sera jouable gratuitement dans l'offre Jeu à l'essai pour les abonnés au service Nintendo Switch Online à partir du 7 décembre prochain et jusqu'au 11 .

Actuellement vendu au prix de 2,99 euros sur l'eShop, ce titre vient aujourd'hui sous les feux des projecteurs grâce à l'offre Jeu à l'essai après le "buzz" qu'il a pu connaître auprès des différents streamers et vidéastes du monde entier. Prêt à vous péter la pastèque ? Suika Game est déjà téléchargeable sur vos Nintendo Switch en attendant le 7 décembre .