Suika Game - Le multijoueur s'invite avec un nouveau DLC

Si vous avez aimé combiner les fruits en solo dans Suika Game, peut-être apprécierez-vous de vous creuser les méninges en multijoueur ? Disponible dès à présent, le DLC Multi-Player Mode permet à deux joueurs de s'affronter en local, et cela s'étendra bientôt avec du multijoueur online.

Le jeu phénomène de réflexion et d'association de fruits voit l'arrivée d'un DLC payant qui ajoute un mode deux joueurs compétitif en local, ainsi que celle d'un mode multijoueur en ligne à une date ultérieure. Préparez-vous à mener des duels en mode Original, Time Limit et Attack. Ce DLC pour Suika Game fera son arrivée dans la journée sur Nintendo Switch. Un pack regroupant le jeu et son DLC fera également son arrivée dans la journée sur le Nintendo eShop.