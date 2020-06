Story of Seasons : Friends of Mineral Town - Découvrez notre arrivée à la ferme en vidéo

Attendu pour le 10 juillet 2020 sur Nintendo Switch, nous avons eu la chance grâce à Marvelous de pouvoir essayer en avant-première leur nouveau jeu Story of Seasons : Friends of Mineral Town. En attendant de découvrir notre test complet, nous vous laissons d'ores et déjà découvrir nos premiers pas dans la vie d'un fermier dans une vidéo de presque une heure. Au menu, petit tour de la ferme familiale, visite de Mineral Town et taillade de bavette avec les habitants. Sans oublier bien sûr l'agriculture.

Votre vie à la ferme commence dans Minérale-Ville, un charmant village au cœur de la nature. Vous êtes revenu après de nombreuses années pour que la ferme de votre défunt grand-père retrouve sa gloire d'antan. Occupez-vous des cultures, du bétail et bien plus au fil de votre propre histoire de saisons. Occupez-vous de la ferme !

Une grande variété de fruits, de légumes et de bétail vous attend. Occupez-vous d'eux avec soin et amour, et vous aurez de nombreux produits à récolter, à vendre ou cuisiner ! Souvenez-vous du bon vieux temps !

Minérale-Ville est rempli d'anciens et de nouveaux amis ! Visitez la ville, offrez des cadeaux et découvrez l'histoire de vos voisins en devenant leur ami. Tombez amoureux !

De nombreux célibataires habitent à Minérale-Ville. Rencontrez le garçon ou la fille de vos rêves et vous pourrez peut-être sortir ensemble, vous marier et même fonder une famille ! Encore plus d'exploration !

Allez à la pêche, faites cuire de bons petits plats et une fois votre travail terminé, allez vous baigner dans la source chaude locale. Découvrez la vie à la ferme comme jamais auparavant !