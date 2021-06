Stonefly, le cousin éloigné de Super Smash Bros. vu du dessus, fête sa sortie en vidéo

Comme prévu, Stonefly est bien atterri sur Nintendo Switch, le titre est désormais disponible sur l'eShop. Rafraichissant et atypique, le titre vous permettra de contrôler un vaisseau et de voler dans une forêt gigantesque à la recherche de ressources tout en combattant des insectes, qui eux aussi veulent profiter de celles-ci.

Nous avions pu nous entretenir avec les développeurs il y a quelque temps autour de Stonefly et il nous tarde de voir les inspirations du jeu en action, Flight School Studio nous parlait notamment de son amour pour le studio Ghibli et pour le travail d'illustrations de Charley Harper. Côté gameplay le jeu serait, toujours selon ses créateurs, une sorte de cousin éloigné de Super Smash Bros. et c'est particulièrement visible dans sa bande-annonce de lancement (visible ci-dessous) lors des séquences de combats contre des ennemis qu'il faudra éjecter de "l'arène" que constituent les différents environnements du jeu.

Que pensez-vous de cette bande-annonce et de sa bande-son ? Vous êtes-vous laissé séduire par Stonefly ?