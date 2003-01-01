STARSEEKER - Une aventure en co-op destination les étoiles

Si vous avez envie de profiter des beaux jours pour vous faire une petite virée dans les étoiles en co-op, System Era Softworks et Devolver Digital viennent d'annoncer la date de sortie de leur prochain titre STARSEEKER. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents à partir du 11 juin 2026 au prix de 29,99€, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Rejoignez l’équipage de l’ESS Starseeker et collaborez avec vos amis (ou des inconnus !) pour explorer de nouveaux mondes étranges, remplir des objectifs grands comme des planètes, ramasser des technologies puissantes et affronter les nombreux périls de l’espace intersidéral. Oui, cela inclut des créatures extraterrestres féroces et autres surprises aliens guère réjouissantes.

STARSEEKER est une expérience pensée pour la coopération. Elle encourage la camaraderie, mais il est possible de partir à l’aventure en solo pour rencontrer de nouveaux amis en cours de route. Tout ce que vous faites contribue à un grand objectif commun : plus vous jouez, plus loin vous serez en capacité d’explorer.

L’ESS Starseeker est une grande station spatiale au cœur de l’expérience de jeu. Dans cette base persistante en constante évolution, on se rassemble pour planifier ses futures expéditions, on améliore son équipement et ses pouvoirs et on traîne avec ses semblables.