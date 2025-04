STARSEEKER - L'univers d'Astroneer s'étend sur Nintendo Switch 2

Les développeurs de System Era Softworks et l'éditeur Devolver Digital ont annoncé STARSEEKER: Astroneer Expeditions à l'occasion du dernier Nintendo Direct. Derrière ce titre se cache un nouveau jeu se déroulant dans l’univers d’Astroneer qui sera mis en orbite en 2026 sur Nintendo Switch 2. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Dévoilé aujourd’hui à l’occasion de la présentation Nintendo Switch 2, STARSEEKER: Astroneer Expeditions vous transporte dans une nouvelle épopée multijoueur pleine de découvertes, d’expéditions coopératives et de camaraderie. Explorez les horizons célestes à bord de l’ESS Starseeker et collaborez, à l’aide de technologies de pointe, avec l’équipage complet de la station pour compléter des quêtes planétaires dans une multitude de systèmes stellaires.

Vous aurez une flopée d’outils avancés à votre disposition pour mener vos expéditions à bien et affronter les plus grands périls de l’immensité spatiale à votre portée. Des créatures fascinantes, une flore dangereuse et des forces mystérieuses vous attendent !

L’ESS Starseeker est au cœur de l’expérience : cette station spatiale persistante, en constante évolution, permet de se réunir pour planifier les expéditions, améliorer ses capacités et traîner avec ses semblables. STARSEEKER: Astroneer Expeditions met la liberté au centre des enjeux, mais une histoire de grande ampleur attend celles et ceux qui sont suffisamment curieux pour la découvrir.

STARSEEKER: Astroneer Expeditions est un nouveau jeu qui se déroule dans l’univers d’Astroneer, mais que les fans du jeu original se rassurent : celui-ci continuera de vivre aux côtés de ce nouveau compagnon de route, avec de nombreuses mises à jour et contenus à venir dans les prochaines années.