StarFox Zero sur Nintendo Switch ? PlatinumGames n'est pas concerné

Sorti en 2016 sur Wii U StarFox Zero est un titre qui selon les uns est incompréhensible et selon les autres, incompris. Le jeu souffre surtout de l'acharnement de Shigeru Miyamoto à vouloir démontrer à tout prix la pertinence du gameplay asymétrique alors que déjà à l'époque tout le monde avait compris que le gameplay asymétrique pour un seul joueur était une aberration (sauf à en faire un élément de gameplay perturbateur comme dans Zombi U.) Personne ne peut regarder deux écrans à la fois !

Il n'en reste pas moins que beaucoup de joueurs sont persuadés que si StarFox Zero était aujourd'hui adapté à une jouabilité classique, il pourrait enfin être apprécié et jugé pour ses qualités ludiques. Cependant alors que de nombreux jeux Wii U ont été adaptés sur Nintendo Switch, pour le moment, le portage de StarFox Zero ne semble pas être une priorité pour Nintendo entre Super Mario 3D World, Pikmin 3 ou même Xenoblade Chronicles X...

Questionné sur le sujet par GameXplain, Atsushi Inaba de PlatinumGames qui, rappelons-le à co-développé le jeu avec Nintendo, en a profité pour revenir sur le développement singulier du jeu tout en spécifiant qu'à l'heure actuelle, il n'avait aucune information d'autant plus qu'à priori, PlatinumGames ne serait pas impliqué dans un éventuel portage...

Pour être honnête, nous n'avons pas le moindre indice- Star Fox Zero était un cas particulier pour nous. Star Fox était, vous savez, une IP que Nintendo possédait bien avant que nous n'entrions en scène. C'était un jeu qu'ils voulaient faire sur lequel ils nous ont, en quelque sorte, fait une offre : «Hé, aimeriez-vous travailler là-dessus avec nous?». En ce qui concerne l’avenir de tous les ports ou de quoi que ce soit… Aucune discussion n'a été entamée. Et pour être honnête, je ne pense pas que nous serions impliqués.

Après l"échec" de StarFox Zero sur Wii U, Nintendo peut-il lui redonner une chance sur Nintendo Switch en lui enlevant l'élément qui selon Miyamoto avait justifié son développement ? La balle est dans le camp de Nintendo (et de Shigeru Miyamoto.)

Source : Youtube