Star Wars : Knights of the Old Republic - Un grand bouleversement de la Force enfin ressenti sur Nintendo Switch

Décidément ce 11 novembre 2021 sera a marquer d'une pierre blanche pour bien des joueurs sur Nintendo Switch. Après la sortie de Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition, ce sont les fans de Star Wars qui sont aux anges avec la (re)sortie d'un titre culte : Star Wars : Knights of the Old Republic.

Proposé au tarif de 12,49€ sur l'eShop de la console, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer du jeu, ainsi que son descriptif officiel.

L'histoire se déroule quatre mille ans avant la chute de l'Empire galactique et la mort de centaines de chevaliers Jedi face aux impitoyables Sith. Vous êtes le dernier espoir de l'Ordre des Jedi. Réussirez-vous à maîtriser les phénoménaux pouvoirs de la Force dans votre quête pour sauver la République ? Ou bien vous laisserez-vous tenter par le côté obscur ? Un classique de Star Wars prenant place à une période pré-Empire, regorgeant de personnages uniques, de créatures, de véhicules et de planètes. Une expérience poussée de jeu de rôle avec des personnages à personnaliser et à des choix significatifs qui impacteront vos interactions avec l'histoire et avec votre escouade. Maîtrisez le pouvoir de la Force grâce à plus de 40 capacités différentes et maniez votre propre sabre-laser. Aventurez-vous sur huit immenses mondes iconiques de Star Wars, dont Tatooine et Kashyyk, à bord de votre propre vaisseau spatial, le Faucon d'ébène. Choisissez votre camp et tissez des liens éternels avec neuf coéquipiers uniques, dont des Twi'leks, des droïdes et des Wookiees. Héros ou méchant, sauveur ou conquérant... c'est à vous de déterminer le sort de toute la galaxie !

Source : Nintendo