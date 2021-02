Star Wars Hunters : LucasFilm tease un nouveau titre de la saga sur Nintendo Switch

Avis à tous les fans et de la franchise Star Wars, cette information est faite pour vous. Cette nuit, Nintendo avait planifié le retour de son format de communication le plus populaire à savoir les Nintendo Direct. Nous avons pu grâce à ce live en apprendre plus sur les jeux à venir sur Nintendo Switch. En l'occurrence, un tout nouveau jeu Star Wars appelé Star Wars Hunters nous a été dévoilé par le biais d'un teaser.

Ce nouveau titre sera un jeu compétitif en équipe et bonne nouvelle, il sera complètement free-to-play, c'est-à-dire qu'aucun abonnement au Nintendo Switch Online ne sera demandé pour télécharger et jouer au jeu. Pour le moment, nous n'avons aucune information quant à la possibilité de faire des achats in-game. Tout ce que l'on sait c'est que le jeu se déroulera dans l'univers Star Wars (spoiler alert) entre les épisodes 6 et 7 avec des lieux et des personnages iconiques de la saga. Le jeu est attendu en 2021 sur l'App Store, Play Store et Nintendo Switch sans plus de précision.

Découvrez le mini teaser en question ci-dessous.

Source : Starwars