Star Wars Episode 1 : Racer est disponible sur Nintendo Switch

Amateur de jeu de course et grand fan de la série Star Wars cette news est faite pour vous. Le jeu Star Wars Episode 1 Racer, initialement sorti sur Nintendo 64 est enfin arrivé sur Nintendo Switch. Malgré son premier report en mai dernier, le jeu est dès à présent disponible sur l'eshop de la Nintendo Switch. Dans ce portage, vous retrouverez au total 21 circuits répartis sur 8 planètes différentes et une vingtaine de pilotes. Les joueurs pourront aussi profiter d'un mode multijoueur en local en écran scindé.

Si cela vous intéresse, le trailer de lancement du jeu est disponible ci-dessous. Que pensez-vous de ce portage ?

Source : Youtube