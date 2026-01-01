Star Trek: Voyager - Across the Unknown aura le droit à sa démo sur Nintendo Switch 2

Les fans de science-fiction se donneront rendez-vous le 18 février 2026 avec la sortie de Star Trek: Voyager - Across the Unknown sur Nintendo Switch 2. Si vous êtes intrigué par le titre, mais pas encore assez pour passer de suite à la caisse, Daedalic Entertainment vient d'annoncer la sortie d'une démo sur l'eShop au début du mois de février.

Star Trek: Voyager - Across the Unknown est un jeu de survie stratégique où le destin d'un vaisseau emblématique repose entre vos mains. Prenez les commandes, gérez les ressources et prenez des décisions difficiles. Parviendrez-vous à ramener l'équipage à bon port ?

Scénarios de type « et si ? »

Vous êtes vous déjà demandé ce qui serait arrivé si le capitaine Janeway n'avait pas pris les mêmes décisions ? Si un membre d'équipage important avait suivi un autre chemin ? Ou si l'équipage de l'USS Voyager avait utilisé la technologie borg afin d'améliorer ses chances de survie ?

Ne vous posez plus de questions : Star Trek: Voyager - Across the Unknown met le destin de l'USS Voyager entre les mains du joueur. Prenez des risques ou privilégiez la prudence. Faites preuve de diplomatie ou faites parler les phaseurs. Développez des technologies dédaignées par l'équipage. Attention, toutefois... Vous devrez composer avec les conséquences de vos actions ! À chaque partie, vous rencontrerez des situations différentes et même les personnages emblématiques pourraient connaître une fin prématurée si vous ne réagissez pas de manière appropriée.