Star Overdrive - La démo du jeu est disponible sur Nintendo Switch

Dernière création de Caracal Games et édité par Dear Villagers, Star Overdrive sera disponible sur Nintendo Switch dès le 10 avril 2025 . En attendant, vous serez sans doute ravis d'apprendre qu'une démo du jeu est disponible dès à présent sur l'eShop.

Les joueuses et joueurs auront la possibilité de découvrir la première heure de contenu de Star Overdrive, durant laquelle ils pourront vivre un premier aperçu de l’histoire principale, résoudre leurs premiers puzzles et vaincre leurs premiers ennemis, le tout en se déplaçant à toute allure sur leur hoverboard dans la zone de tutoriels d’un vaste monde alien.

Les joueuses et joueurs peuvent d’ores et déjà précommander le jeu pour profiter de contenu bonus au lancement, le 10 avril 2025, ainsi qu’une réduction du prix de 10%. Star Overdrive est listé à 34,99€ en édition de base, tandis que la Deluxe Edition est proposée au prix de 39,99€. Celle-ci inclut :

3 styles, 1 design et 50 teintures pour l’Hoverboard

Un manga en format digital narrant une histoire préquelle à Star Overdrive, écrit et dessiné par l’équipe de Caracal Games

La bande-son du jeu en format digital