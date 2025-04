Star Overdrive est disponible sur Nintendo Switch

La ligne d'arrivée est enfin franchie pour Star Overdrive. Après une première dispo disponible depuis quelques jours, le titre de Caracal Games, édité par Dear Villagers, est désormais disponible sur Nintendo Switch. Vous pourrez notamment retrouver notre test dédié juste-ici.

Viens aider Bios, qui est bloqué sur une planète extraterrestre lointaine avec son hoverboard, à résoudre des puzzles créatifs et affronter de redoutables ennemis alors qu'il essaie de retrouver sa bien-aimée. Utilise les pouvoirs du keytar pour combattre, apprends à maîtriser l'hoverboard hypersonique pour faire des tricks le long de ton aventure, découvre des profondeurs mystérieuses, récupère des ressources, fabrique des pièces pour améliorer l'hoverboard et explore des biomes extraterrestres dans cet immense monde ouvert.

Libère le pouvoir de la musique ! Utilise ton keytar pour combattre les ennemis, défier les lois de la physique et résoudre des puzzles complexes. Explore des lieux abandonnés dans lesquels tes cassettes sont essentielles pour la survie et la découverte.

Découvre ce que le futur renferme avec l'hoverboard avancée. Explore de grands paysages, réalise des tricks incroyables, et vis dans des combats intenses. Fais preuve d'une agilité et d'un style inégalés en passant de mission en mission. Es-tu prêt à planer vers la victoire ?

Embarque dans une aventure trépidante sur une vaste planète extraterrestre abandonnée. Découvre ses secrets en affrontant des ennemis sans relâche, en relevant des défis impressionnants, et en avançant malgré les difficultés rencontrées en chemin. Explore l'inconnu et survis envers et contre tout !