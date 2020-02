Square Enix annonce un nouveau jeu Dragon Quest sur mobile

Amoureux de la licence Fire Emblem et de la série Dragon Quest, cette news est faite pour vous. C'est via le site officiel de Famitsu, que Square Enix vient d'annoncer aujourd'hui un nouveau jeu de la licence Dragon Quest à savoir : Dragon Quest Tact. Ce jeu est un Tactical-RPG au tour par tour, où vous incarnez des monstres issus de la série (une Chimère, un Golem ou encore un bébé Smilodon) dans le but mener à bien votre objectif (voir images ci-dessous). Le site officiel et le compte Twitter sont d'ores et déjà disponibles.

Le jeu est prévu sur smartphone et sortira durant l'année 2020 au Japon. Nous n'avons malheureusement pas plus d'amples informations concernant une sortie mondiale mais nous vous tiendrons informés sur Nintendo-Master lorsque nous aurons plus de détails à ce sujet.

Source : Dragonquest