Spy Alarm : transformez votre Nintendo Switch en système d'alarme

Attention ! Le studio Sabec a encore frappé ! Non content d'avoir gratifié la Nintendo Switch d'une calculatrice (voir ici) et d'un Xylophone (voir là) le studio, très prolifique ces derniers temps, s'apprête à sortir Spy Alarm sur Nintendo Switch qui n'est ni plus ni moins qu'un système d'alarme utilisant la caméra Infrarouge du Joy-Con droit. Il suffit pour cela de placer le Joy-Con de façon adéquate pour surveiller une pièce ou un endroit précis sachant que la console ne peut, forcément pas être trop loin non plus. Idéal pour voir si quelqu'un s'approche de votre maison par exemple ou pour voir si quelqu'un fouille dans vos affaires en votre absence. Par contre évidemment, faut pas s'attendre à ce que cela remplace un vrai système d'alarme surtout que si vous vous faites cambrioler, il y a de grandes chances malheureusement que les cambrioleurs vous prennent votre Nintendo Switch ! C'est en tout cas une utilisation amusante de la caméra IR de la Switch qui très peu utilisé et que Sabec a déjà mis à profit dans un autre titre atypique nommé Night Vision.

Spy Alarm est attendu le 27 mai 2021 sur l'eShop de la Nintendo switch au prix de 8,99€ . Retrouvez quelques images et la fiche eShop du jeu sur cette page et comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.