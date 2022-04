Splatoon 3 explose les records de tweets avec l'annonce de sa date de sortie

La semaine dernière , Splatoon 3 nous dévoilait enfin sa date de sortie fixée au 9 septembre prochain . Cette annonce s'est faite via une toute nouvelle bande-annonce montrant l'intégralité d'un match classique dans le jeu (soit le mode guerre de territoire) et le compte officiel japonais du jeu en a aussi profité pour faire l'annonce de son côté via un tweet. Et ce tweet a battu tous les records en étant "aimé" plus de 360 000 fois ! Pour comparaison le tweet de l'annonce du report du film Super Mario Bros n'en cumule que 116 mille. Quant à l'annonce du départ à la retraite de Reggie Fils-Aimé, celle-ci cumule à 328 mille, un score élevé mais n'égalant pas les 360 mille du tweet de Splatoon 3.

À la vue de ces chiffres, il est clair que Nintendo peut compter sur l'engouement de ses fans pour la sortie de Splatoon 3 qui promet de réaliser un joli démarrage. Attendez-vous, vous aussi, Splatoon 3 ?

This is Miyamoto. After consulting with Chris-san, my partner at Illumination on the Super Mario Bros. film, we decided to move the global release to Spring 2023–April 28 in Japan and April 7 in North America. My deepest apologies but I promise it will be well worth the wait.