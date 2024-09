Splatoon 3 célèbre son passé et annonce la fin du suivi pour le jeu

Après plus de deux années de suivi, de mises à jour, d'ajouts d'armes, de cartes, de musiques et de nouvelles saisons, l'aventure Splatoon 3 prend désormais fin avec la clôture de son grand Festival "Qu'est-ce qui vous importe le plus ? Passé, Présent ou Futur ?". Ce grand Festival s'achève donc, après trois jours de festivités consécutifs, par la victoire de l'équipe Passé avec énormément de points d'avance. Félicitations aux gagnants !

En parlant de Passé, il est désormais temps de parler de Splatoon 3 au passé puisque Nintendo vient d'officialiser l'arrêt du suivi du jeu après deux ans de mises à jour régulières. Plus questions d'avoir de nouvelles armes, musiques, cartes ou objets en jeu, celui-ci ne sera plus que mis à jour du côté de la balance de ses armes et quelques événements comme des Big Run, le Splatoween, le Frosty Fest, le Spring Fest et les Summer Night mais aussi les matchs challenges reviendront, eux aussi, à des dates régulières. Au revoir Splatoon 3 et merci pour tout !