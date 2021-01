Splatoon 2 : coup d'envoi pour le Splatfest Spécial des 35 ans de Mario

L'heure est venue, le Splatfest spécialement organisé pour les 35 ans du plombier moustachu est sur le point de démarrer, il aura lieu d ès ce soir à 23 heures jusqu'à dimanche 17 janvier à la même heure (à l'heure de Paris). Ce festival très spécial verra s'opposer l'équipe "je préfère le champignon" en rouge à l'équipe "je préfère l'étoile" en jaune en hommage à l'univers de Mario. En plus de fêter cet anniversaire ce sera aussi l'occasion de remporter l'une des 200 médailles en or mises en jeu (nous vous en parlions déjà ici). Ces médailles, visibles ci-dessous récompenseront les 100 meilleurs joueurs européens de chaque équipe.

Quelle équipe à votre préférence ? Dites le en commentaire et que la meilleure équipe gagne !

