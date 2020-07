Splatoon 2 : les figurines Figma de Perle et de Coralie sont en cours de production

Avis aux collectionneurs et aux fans de la série Splatoon cette news est faite pour vous. Good Smile Company, l'entreprise japonaise spécialisée dans les produits dérivés, vient de nous teaser via l'événement WonHobby Gallery 2020 Virtual Exhibition deux nouvelles Figma provenant de Splatoon 2 : Perle et Coralie surnommés les Tenta-Cool.

Si vous le savez pas, les figurines Figma sont des figurines articulées ayant la particularité de changer de visage, de gadget, etc. à votre guise. Si cela vous intéresse, des photos "prototypes" de ces deux Figma sont d'ores et déjà disponibles ci-dessous.

Malheureusement, aucune date ou prix ne nous ont été annoncés mais nous devrions en savoir plus sur ces objets de collection dans les semaines à venir.

