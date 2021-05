Spiritfarer s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Après avoir enchanté les joueurs lors de sa sortie en août 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Spiritfarer vous convie à (re)vivre une aventure unique cette fois-ci en version physique. En effet, un partenariat a été trouvé entre iam8bit, Thunder Lotus Games et Skybound Games, pour faire bénéficier à ce titre indépendant aux nombreuses récompenses d'une meilleure mise en avant auprès des joueurs. Cette version physique de Spiritfarer sera proposée sur Nintendo Switch et PS4 à partir du 27 juillet 2021 .

À propos de Spiritfarer :

Que restera-t-il de vous ?

Spiritfarer est un jeu de gestion cosy sur le thème de la mort, dans lequel vous incarnez Stella la Navigatrice, une passeuse d’âmes. Construisez un bateau pour explorer le monde, puis liez-vous d’amitié avec les esprits et prenez soin d’eux avant de les mener vers l’au-delà. Cultivez, prospectez, pêchez, récoltez, cuisinez et fabriquez tout ce dont vous aurez besoin pour traverser des mers mystiques. Vous pouvez également incarner Daffodil le chat pour une aventure en mode coopératif à deux joueurs. Partagez des moments privilégiés avec vos défunts passagers, façonnez des souvenirs inoubliables et apprenez comment dire adieu à vos chers amis.



Caractéristiques principales :