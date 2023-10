Spirit of the Island aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch

Alors que nous apprenions hier que Spirit of the Island sortira sur Nintendo Switch le 19 octobre prochain, Microids Distribution France et Meridiem Games viennent de confirmer que le jeu de simulation aura également le droit à une version physique. Dénommé Paradise Edition, cette version sera disponible en boutique à partir du 23 novembre 2023 et proposera le jeu en cartouche, ainsi qu'un guide touristique et une série de stickers.

Il existe une vieille tradition dans votre pays natal : pour devenir adulte et accomplir le rituel de passage à l'âge adulte, vous devez partir en voyage à la découverte. Votre aventure commence sur une île lointaine, au cœur d'un archipel tropical. Ce qui était autrefois une destination touristique prospère n'est plus que l'ombre de sa gloire passée, et c'est à vous de lui redonner vie ! Explorez l'archipel, rencontrez les habitants et donnez-leur un coup de main pour restaurer ce paradis touristique... tout en essayant de percer les mystères de votre passé !