Spirit of the Island - Un nouveau jeu de simulation agricole tropicale disponible fin octobre sur Nintendo Switch

Développé par 1 Million Bits Horde et mis en avant par le label PID Games et son éditeur associé META Publishing, Spirit of the Island s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch et supports concurrents dans une dizaine de jours. En attendant sa mise en ligne le 19 octobre 2023 , nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date du jeu ci-dessous.

Spirit of the Island est une simulation en coopération prenant pour cadre un archipel tropical. Votre vie tropicale sera mouvementée : prenez vos outils et mettez-vous au travail !

Il existe une vieille tradition dans votre pays : pour devenir adulte et accomplir le rituel du passage à l'âge adulte, vous devez partir à l'aventure. La vôtre commence sur une île lointaine, dans un archipel tropical. Il était autrefois une destination touristique prospère, mais il ne reste rien de sa gloire d'antan : c'est à vous de la faire revivre ! Explorez l'archipel, rencontrez les habitants et aidez-les à restaurer leur paradis touristique... tout en essayant de découvrir les mystères de votre passé ! Caractéristiques : Installez-vous et explorez : Commencez votre aventure tropicale en assurant de la nourriture, un abri et des ressources pour votre vie sur l’île.

: Commencez votre aventure tropicale en assurant de la nourriture, un abri et des ressources pour votre vie sur l’île. Compétences diverses : Plantez, creusez, pêchez et maîtrisez un total de 10 compétences pour devenir un réel expert tropical.

: Plantez, creusez, pêchez et maîtrisez un total de 10 compétences pour devenir un réel expert tropical. Paradis touristique : Transformez votre île en port touristique bouillonnant avec des boutiques et des attractions pour relancer l’économie.

: Transformez votre île en port touristique bouillonnant avec des boutiques et des attractions pour relancer l’économie. Jeu en coopération : Profitez d’un mode coopératif dynamique à 2 joueurs et répartissez les tâches comme l’agriculture, la cuisine et les chasses au trésor selon vos envies.

: Profitez d’un mode coopératif dynamique à 2 joueurs et répartissez les tâches comme l’agriculture, la cuisine et les chasses au trésor selon vos envies. Îles exotiques : Découvrez 14 îles distinctes, présentant chacune des secrets, une nature et des mystères spécifiques !

: Découvrez 14 îles distinctes, présentant chacune des secrets, une nature et des mystères spécifiques ! Communauté pleine de vie : Interagissez avec plus de 14 personnages uniques et hauts en couleur, qui pourraient bien prendre une place importante dans votre cœur.

: Interagissez avec plus de 14 personnages uniques et hauts en couleur, qui pourraient bien prendre une place importante dans votre cœur. Saisons animées : Faites l’expérience d’un calendrier annuel riche en événements au sein du jeu pour vous offrir une vie tropicale exaltante !