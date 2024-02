Spirit Hunter: Death Mark II - L'horreur est disponible sur Nintendo Switch

Après un premier opus paru en 2018 sur l'eShop de la Nintendo Switch et sur supports concurrents, la licence Spirit Hunter: Death Mark revient en 2024 avec un second épisode sobrement intitulé Spirit Hunter: Death Mark II. Disponible depuis aujourd'hui sur Nintendo Switch en versions physique et dématérialisée, nous vous laissons découvrir son dernier trailer ci-dessous.

Spirit Hunter: Death Mark II, dernier épisode en date de la série Spirit Hunter, est un jeu d'horreur et de suspense dont l'histoire se déroule dans une prestigieuse académie. Quand des rumeurs se mettent à circuler à propos de phénomènes surnaturels à l'académie Konoehara située dans la H City de Tokyo, tout repose sur le chef de la famille Kujou, surnommé le « docteur des esprits », pour résoudre cette affaire. Des notes qui annoncent la mort des gens, et des élèves qui ne sont pas ce qu'ils paraissent. Au fil de votre enquête, il semble qu'un esprit nommé « le Défunt » tire les ficelles de ce mystère, et on dirait qu'il cherche à obtenir quelque chose de vous… Ce dernier volet introduit une nouvelle fonctionnalité de défilement sur les bords pour naviguer entre les différents lieux du jeu. Ajoutez à cela la vue subjective, et vous obtenez une expérience de Spirit Hunter plus immersive et terrifiante que jamais. Le système de partenariat a également été amélioré. Le taux de succès de vos actions pendant les « actions en suspens » varie en fonction du partenaire choisi, ce qui vient encore renforcer le suspense de ce chapitre.

Source : Nintendo