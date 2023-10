Spirit Hunter: Death Mark II - l'horreur est de retour en février sur Nintendo Switch

Après un premier opus paru en 2018 sur l'eShop de la Nintendo Switch et sur supports concurrents, la licence Spirit Hunter: Death Mark revient en 2024 avec un second épisode sobrement intitulé Spirit Hunter: Death Mark II. Attendu sur Nintendo Switch à partir du 15 février en versions physique et dématérialisée, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Dans Spirit Hunter : Death Mark II, Kazuo Yashiki est de retour à H City pour enquêter sur les événements surnaturels qui se produisent à l'Académie Konoehara. Comme dans les éditions précédentes du jeu, les développeurs ont puisé dans les mythes et le folklore japonais pour créer une histoire de terreur immersive et nuancée. D'anciens visages reviennent pour aider Yashiki dans sa quête, et un mode 2D à défilement latéral offre une nouvelle façon d'explorer les lieux. Soyez prêt, car lorsqu'un esprit attaque, toute erreur cruciale est synonyme de mort certaine.