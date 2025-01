Souvenirs : 8 ans déjà depuis le trailer épique de The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Si l'époque entre la fin de la Wii U et la sortie de la Nintendo Switch n'était pas la plus seraine pour les joueurs et pour Nintendo, force est de constater que le 13 janvier 2017 est une date qui est restée dans les mémoires de nombreux joueurs. Si nous avions eu le droit à une présentation longue de la Nintendo Switch et de nombreux jeux à venir, le doute était dans tous les esprits concernant la date de sortie de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ne l'ayant pas vu apparaître durant la présentation, c'est finalement un trailer de pratiquement 4 minutes qui nous a été présenté. C'est une claque qui nous avait été mise, et on apprécie toujours autant de revoir ce trailer.