Souvenirs, souvenirs... Pokémon Noir & Blanc sortait il y a neuf ans

Sortis le 4 mars 2011 en Europe et le 6 mars 2011 aux Etats-Unis, Pokémon version NOIRE et Pokémon Version Blanche ont désormais neuf ans !(et même bientôt dix, sachant que les jeux sont sortis en septembre 2010 au Japon) Pour fêter le coup, le compte Twitter Pokémon US a publié différents tweets (voir ci-dessous) mais aussi une série de gifs officiels (voir là.) Pour vous remettre dans l'ambiance de ces deux jeux très appréciés des joueurs se déroulant dans la région d'Unys, retrouvez quelques images et leur trailer français de lancement.

N'hésitez pas à partager vos souvenirs dans les commentaires.

Pokémon Version Noire et Pokémon Version Blanche comprendront une nouvelle génération de surprenants Pokémon. Plusieurs d’entre eux ont déjà été révélés au grand public : le Pokémon légendaire Reshiram apparaîtra sur la couverture de Pokémon Version Noire, et le Pokémon légendaire Zekrom, sur celle de Pokémon Version Blanche. Vous commencerez également votre périple en compagnie de Vipélierre, Gruikui ou Moustillon (au choix), des Pokémon qui sont impatients de vous rejoindre dans votre épopée !