Source of Madness se dévoile sur Nintendo Switch

Le studio Thunderful fort de son nouveau statut d'éditeur et Carry Castle viennent de dévoiler un nouveau titre à venir sur Nintendo Switch et supports concurrents : Source of Madness. Attendu pour le 11 mai 2022, le titre se présente comme un Action-RPG en scrolling de côté, possédant également des mécaniques de type roguelite. Proposé au prix de 19,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Source of Madness place les joueurs dans le rôle d'un acolyte dans une réalité alternative contrôlée par des entités cosmiques. Ces mondes se déforment et se déforment chaque jour, laissant les Terres de Loam terraformées de manière imprévisible et habitées par des êtres grotesques d'origine céleste. Pour trouver la source de ce mal inconnu, votre voyage vous fera traverser neuf biomes, des profondeurs du Donjon des connaissances oubliées aux paysages sinistres de la Forêt des mensonges, en passant par la grande citadelle non-euclidienne de R'Lyeh, jusqu'aux corps célestes situés aux confins de l'univers.