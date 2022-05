Source of Madness est disponible sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de roguelite, Source of Madness est enfin disponible sur l'Shop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 19,99€, nous vous laissons retrouver son trailer dédié ainsi qu'un descriptif complet ci-dessous.

Source of Madness est un roguelite d'action à défilement horizontal qui se déroule dans la Terre de marne, un monde sinistre inspiré de l'univers de Lovecraft, alimenté par la génération procédurale et l'apprentissage automatique de l'I.A. Incarnez un nouveau disciple et embarquez dans une odyssée cauchemardesque. Découvrez les secrets cosmiques de la Terre de marne et de la tour de la folie, la mystérieuse Citadelle de la lune.

Des Hordes de Créatures Cauchemardesques

Les horribles monstres que vous affrontez ne sont jamais les mêmes, créés par génération procédurale et animés à l'aide d'un réseau neuronal d'I.A.

Des Systèmes de Gameplay Poussés

Une magie explosive en combat rapproché, une exploration environnementale labyrinthique, une gestion du butin impressionnante et un arbre de compétences rempli de capacités, de classes et de sorts.

Des Paysages Qui Changent Tout le Temps

Représenté par style artistique magnifique assisté par l'I.A., le monde fascinant de la Terre de marne révèle un profond héritage ésotérique à mesure que les joueurs et joueuses découvrent ses nombreux secrets.