SoulCalibur VI sur Nintendo Switch ? Toujours au point mort

Si bon nombre de joueurs se rappellent avoir passer de bons moment avec SoulCalibur 2 sur le la Gamecube, la licence de combat de Bandai Namco boude les consoles Nintendo depuis de nombreuses années maintenant. Excepté un SoulCalibur Legends paru en 2008 sur Wii, les opus canons quant à eux n'ont plus donné signe de vie. Avec l'arrivée de la Nintendo Switch en 2017, et l'annonce de SoulCalibur VI à la fin de cette même année, le producteur du jeu Motohiro Okubo avait été interrogé sur l'arrivée de cet épisode sur la console hybride. Sa réponse était resté évasive, laissant planer le doute sur une éventuelle sortie future.

Nous sommes début 2020 et force est de constater que les choses n'ont malheureusement pas avancée concernant l'arrivée d'une version hybride. Préférant miser sur la continuité de l'épisode avec l'arrivée de Season Pass, l'équipe de développement n'aurait tout simplement pas le temps de se pencher sur une version dédiée à la Nintendo Switch.

Si je dois répondre sérieusement, je crois me rappeler vous avoir dit précédemment que nous ne sommes pas sûrs de pouvoir porter le jeu sur Nintendo Switch. J'ai dit que nous devions examiner et étudier la question, et bien... quand j'ai dit cela, je ne savais pas si nous aurions déjà une Saison 2 et maintenant que nous en avons une, je vais être totalement honnête en disant que nous n'avons pas eu le temps d'étudier la question. Donc, en gros, la situation n'a pas beaucoup changé...